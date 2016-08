Door: redactie

28/08/16 - 13u16 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

De kans dat de jongen nog levend wordt aangetroffen, wordt steeds kleiner. "We moeten realistisch zijn", aldus Alain Remue van Cel Vermiste Personen. "Het incident is gisteren gebeurd en we hebben al middelen ingezet om te zoeken naar een levend kind. Maar naarmate de tijd verstrekt, moeten we de waarheid onder ogen durven zien en is de kans groot dat dit heel slecht is afgelopen."