28/08/16 - 13u20 Bron: vtmnieuws.be

Als het van Vlaams minister Hilde Crevits afhangt, geldt er Freedom of Beach en mag iedereen op het strand dragen wat hij wil. Dat vertelde de minister aan Luk Alloo in zijn programma 'Alloo op zondag' op Joe. Hilde Crevits was er te gast samen met Tom Helsen. Luk Alloo overloopt elke week de actualiteit en deze week was dat onder andere het boerkini-verbod.