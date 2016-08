Ondergrondse 'ontploffing' zet enkele straten in Mortsel zonder stroom

Toon Verheijen

28/08/16 - 12u32

Een viertal straten in de omgeving van de Walter Pompelaan zit zonder stroom.

Netwerkbeheerder Eandis was iets na 11 uur opgeroepen voor een stroomonderbreking. Na de nodige vaststellingen werd er een nieuwe zekering gestoken, maar daarop deed er zich een ontploffing voor in een ondergrondse voetpadkast van Eandis. Dat gaf een steekvlam en een betonnen tegen was zelfs in twee gebarsten.



Eandis zal de nodige herstellingen doen en er proberen voor te zorgen dat de buurtbewoners snel weer elektriciteit hebben.