Contactverbod voor 2 bendes na zware vechtpartijen in centrum Kortrijk

Alexander Haezebrouck

28/08/16 - 10u43 Bron: Het Laatste Nieuws

© Haezebrouck.

Na zware vechtpartijen vrijdagavond in het centrum van Kortrijk, heeft de stad beide bendes een plaats- en contactverbod opgelegd in het centrum van de stad tot het einde van deze maand.

Vrijdagavond gingen beide bendes, een Afghaanse bende en een groep jongeren van allochtone afkomst uit Kortrijk zwaar op de vuist met elkaar. Dat gebeurde om 19 uur in de winkelstraat terwijl de terrassen vol zaten. Volgens getuigen sloegen ze met riemen en baseballknuppels op elkaar. Het gevecht ging nadien door op het Schouwburgplein waar de politie tussenbeide kon komen. De politie had wel versterking opgeroepen uit andere zones om de vechtpartijen onder controle te krijgen. Vrijdagavond werden acht minderjarigen bestuurlijk aangehouden. Gisterennamiddag kreeg de vechtpartij nog een uitloper met een steekpartij in de Zwevegemsestraat. Daarbij vielen twee gewonden, maar zij verkeren niet in levensgevaar. Op basis van de camerabeelden kon de politie drie meerderjarige verdachten arresteren. De aanleiding van de vechtpartij is een erekwestie waarbij enkele dagen geleden Afghanen een 14-jarig meisje in een auto probeerden te sleuren. Dat mislukte nadat een jongen tussenbeide kon komen, sindsdien zoeken beide groepen de confrontatie met elkaar op. Dat kende vrijdagavond een triest hoogtepunt. Gisteravond was de politie massaal aanwezig in het stadscentrum om nieuwe vechtpartijen te voorkomen.