Door: redactie

28/08/16 - 12u42 Bron: Belga

Archieffoto © anp.

Bij een trouwfeest in Jemeppe-sur-Sambre is gisterenavond een schietpartij uitgebroken waarbij leden van motorbende Hells Angels betrokken waren. Daarbij is één persoon om het leven gekomen, meldt het parket van Namen vandaag. Een onderzoek is gestart.