Vier op de vijf zwartrijders NMBS betalen boete niet

28/08/16 - 07u53 Bron: Belga

Trein Van de 23 miljoen euro aan boetes voor zwartrijden bij het spoor vorig jaar werd amper 3 miljoen euro betaald. Dat schrijft De Zondag, op basis van cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas verkreeg van minister van Mobiliteit François Bellot.

Van de 334.134 geïdentificeerde zwartrijders die vorig jaar een boete kregen van de NMBS, werden er slechts 73.187 betaald. Bijna vier op vijf zwartrijders betaalt zijn boete niet.



Vlaams Belang heeft het over straffeloosheid. "Een logisch gevolg van deze straffeloosheid is het hoge aantal recidivisten. Maar liefst 8.260 zwartrijders die vorig jaar werden beboet, zijn mensen die in het verleden al meer dan vijf keer betrapt werden", aldus Pas.



Vlaams Belang wijst naar de inningsmethode als schuldige. Zwartrijden wordt door Justitie niet als prioriteit gezien.