Peuter valt van plezierboot in Samber, ouders waren zich van niets bewust

Door: redactie

27/08/16 - 20u46 Bron: Belga

De Samber in Lobbes. © Wikimedia.

Een kind van twee jaar is van een plezierboot in de Samber gevallen. Het incident gebeurde in het Henegouwse Lobbes, kort bij de stad Thuin. Duikers van de brandweerzone Henegouwen Oost kwamen ter plaatse. Omstreeks 21.30 uur waren de zoekacties nog aan de gang.