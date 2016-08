Door: redactie

Een op drie amateurclubs geeft toe dat het grootste deel van de spelersvergoedingen in het zwart worden uitbetaald, schrijft Het Belang van Limburg. Het gaat over bedragen tot 2.000 euro per maand. De clubs beweren dat het provinciaal voetbal niet kan overleven zonder zwart geld.