Keelpijn in de zomer? Hoe komt het?

27/08/16 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

Vele mensen hebben ook in de zomer last van keelpijn of zijn verkouden. Dat komt omdat ze te lang in de lucht van de airco hebben gezeten. Dat doet natuurlijk wel even deugd, maar als je problemen wil vermijden mag het verschil tussen de temperatuur buiten en binnen niet te groot zijn, maximaal 5 graden zeggen artsen. "De lucht van de airco prikkelt het slijmvlies van de neus waardoor die gaan zwellen en meer slijmen aanmaken. Daardoor ga je vaker door je mond ademen. De koude airco lucht die je dan inademt, kan keelpijn veroorzaken", zegt Sofie Claeys NKO-arts in het UZ Gent.