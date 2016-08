Door: redactie

Marc Coucke ontkent elke vorm van gesjoemel bij Omega Pharma, het farmabedrijf dat hij in 2014 verkocht aan het Amerikaanse Perrigo. Mediaberichten over "opgesmukte boekhoudingen en gesjoemel" doet hij in een persbericht af als tendentieus, onheus en "stilaan zelfs verwerpelijk". Volgens Coucke probeert Perrigo eigen problemen af te wentelen op de overname van Omega Pharma.