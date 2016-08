Door: redactie

Het is officieel een hittegolf en ook een topweekend voor de kajakverhuurders in de Ardennen. Veel verhuurders hadden vandaag geen boot meer over en ook morgen verwachten ze veel volk. Het is uitzonderlijk dat er zo laat op het seizoen nog zoveel mensen komen kajakken, maar het is wel nodig om het seizoen van de kajakverhuurders te redden. Dit komt omdat het in het begin van de zomer veel heeft geregend.