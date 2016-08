Door: redactie

27/08/16

In het Limburgse Opglabbeek is vanmiddag een 48-jarige parachutist verongelukt. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De man was zwaargewond en bezweek aan zijn verwondingen. De man maakte een inschattingsfout tijdens het landen.