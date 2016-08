Door: redactie

27/08/16 - 19u27

Aan het Steenplein in Antwerpen heeft de aangekondigde manifestatie tegen een mogelijk boerkiniverbod plaatsgevonden zonder grote incidenten. In de loop van het zowat anderhalf uur durende "strandfeest" daagde uiteindelijk een honderdtal actievoerders op. Een tegenactie van anti-islambeweging Pegida die niet was aangevraagd, werd na een verbale tussenkomst van de lokale politie snel weer opgedoekt. Niemand werd opgepakt.