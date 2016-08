Bewoner verdacht van brand in tehuis Doornik

Door: redactie

27/08/16 - 18u57 Bron: Belga

In het onderzoek naar de brand in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten in Rumes nabij Doornik heeft de onderzoeksrechter vandaag een verdachte gehoord. Het parket heeft een aanhoudingsbevel gevraagd voor de man, een bewoner van het tehuis. Bij de brand kwam één bewoner om het leven.

Volgens de procureur des konings van Doornik werd de man vrijdagavond geïdentificeerd. "Hij was zeer zenuwachtig en verklaarde zaken die lieten uitschijnen dat hij iets te maken had met de brand. Het gaat om een man uit Marseille die lijdt aan schizofrenie. Gezien zijn toestand is hij eerst naar het ziekenhuis gevoerd en zaterdagochtend verhoord door de politie en dan doorverwezen naar de onderzoeksrechter", zo luidde het.



Het parket van Doornik heeft een aanhoudingsbevel tegen de man gevraagd, dat uitgevoerd zou moeten worden in een psychiatrische afdeling van een gevangenis. Het is niet bekend of het bevel effectief is afgeleverd, zo stelde de procureur des konings.



Het slachtoffer is een 43-jarige vrouw met de Franse nationaliteit. Een vijftiental andere bewoners van de eerste en tweede verdieping van het tehuis zijn overgebracht naar een andere vleugel van de instelling.