Zwemmer verdrinkt in meren van l'Eau d'Heure

27/08/16 - 17u53 Bron: Belga

Archiefbeeld van het onthaalcentrum aan Plate-Taille. © photo news.

Op de site van de meren van l'Eau d'Heure in Froidchapelle is vanmiddag een zwemmer verdronken nabij het onthaalcentrum aan Plate-Taille. Het lichaam van de jongeman, zo'n twintig jaar oud, is omstreeks 17.00 uur uit het water gehaald.

Verscheidene volwassenen waren nabij het onthaalcentrum aan het zwemmen in een verboden zone toen de jongeman uit Châtelineau in moeilijkheden raakte. Zijn vrienden probeerden hem nog ter hulp te schieten, maar het slachtoffer ging snel de diepte in. Duikers van de brandweer van Beaumont en Charleroi kwamen ter plaatse en vatten een zoekactie aan. Omstreeks 17.00 uur vonden ze het levenloze lichaam.



Tweede ongeval in tien dagen

Tien dagen geleden werd een zevenjarige jongen ook al nipt van de verdrinkingsdood gered in het meer van Plate-Taille, waar de rode vlag werd gehesen. "We hebben twee zones afgebakend waar zwemmen is toegestaan en bewaking is voorzien", legt communicatieverantwoordelijke Sophie Boutefeu van l'Eau d'Heure uit. Alle andere zones zijn volgens haar gevaarlijk omwille van de koude stromingen, de beperkte zichtbaarheid en de aanwezigheid van algen en jetskis.



"Het is niet mogelijk om te verhinderen dat sommigen toch gaan zwemmen in verboden zones, de site is 1.800 hectare groot, waarvan 600 hectare wateroppervlakte."