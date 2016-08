Parachutist maakt fatale crash in Opglabbeek

Door: redactie

27/08/16 - 15u04 Bron: Radio 1, Belga

Het parket kwam ter plaatse en nam het materiaal in beslag, maar alles wijst voorlopig op een ongeval. © Radio 2 Limburg / Twitter.

In een weiland langs de Weg naar Meeuwen in Opglabbeek is vannamiddag een parachutist neergestort. Dat is bevestigd door het parket van Limburg. De man was zwaargewond en bezweek aan de opgelopen verwondingen. Het gerechtelijk laboratorium werd ter plaatse gestuurd voor een sporenonderzoek.