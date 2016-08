Motard (26) in levensgevaar na aanrijding met wagen in Gistel

De Voogt

Een 26-jarige motard uit Gistel verkeert in levensgevaar nadat hij omstreeks 12.45 uur deze middag op een wagen botste langs de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel.

Volgens de eerste vaststellingen reed de twintiger in de richting van Gistel, toen een 70-jarige bestuurder met zijn Volkswagen Sharan vanuit de andere richting linksaf de Lindenhof wilde inslaan. Wellicht merkte hij de motorrijder niet op. De motard knalde op de wagen en werd van zijn moto geslingerd. De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe.



Het slachtoffer werd onder begeleiding van de MUG overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Zijn toestand zou zeer ernstig zijn. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond.



De Nieuwpoortsesteenweg is momenteel afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Brugge stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse die verder onderzoek zal voeren naar de precieze omstandigheden. De bestuurder van de Volkswagen Sharan legde alvast een negatieve ademtest af.