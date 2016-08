Door: redactie

In Gent gaat morgen het stedelijke zwembad Strop dicht, en alle redders zullen opgevorderd worden om de zwemmers op recreatiedomein De Blaarmeersen extra in de gaten te houden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De beslissing komt er nadat eerder op de dag een jongen van twaalf jaar oud overleed na een zwempartij in De Blaarmeersen.