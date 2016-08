Motorrijder in levensgevaar na zwaar ongeval

Moreau

ERPE-MERE Een 54-jarige motorrijder is zaterdagochtend omstreeks 9.30 uur zwaar gewond geraakt toen hij in reed op een Volkswagen Golf die de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere dwarste. De chauffeur daarvan merkte de motor wellicht niet op door de laagstaande zon. De motorrijder knalde met zijn zware BWM GS in de flank van de wagen waarna hij over de wagen werd geslingerd en twintig meter verder op het asfalt belandde.