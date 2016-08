Vrachtwagen botst op defecte wagen op pechstrook: bestuurder kritiek

De Schrijver

27/08/16 - 11u22 Bron: Het Laatste Nieuws

© De Schrijver.

Op de E314 richting Leuven is het momenteel aanschuiven. Net voor het Klaverblad in Lummen botste een vrachtwagen met oplegger op een defecte auto, die op de pechstrook stond net voor de afslag van de E313 richting Antwerpen. De bestuurder van de Citroën raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De truckchauffeur raakte ook gewond. Hij is in shock. De vrachtwagen belandde in de berm. Het ongeval zorgde voor een file tot voor Heusden. In de staart van de file gebeurde nog een ongeval.