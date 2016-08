Hoge ozonconcentraties verwacht door hitte

Door: redactie

Luchtvervuiling in combinatie met warm en zonnig weer zullen vandaag opnieuw voor hoge ozonconcentraties zorgen. Daar waarschuwt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) voor.

Er is dan ook kans op overschrijding van de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter, voornamelijk in het noorden en oosten van het land. Er wordt geen overschrijding verwacht van de Europese alarmdrempel van 240 microgram/m3.



Vanaf morgen worden lagere ozonconcentraties verwacht, als gevolg van de lagere temperaturen en de toename van de wind.



Gisteren werd op vijftien meetplaatsen in het centrum en oosten van het land de infomatiedrempel van 180 microgram/m3 overschreden.



Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, krijgen de raad om bij hoge ozonconcentraties tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te leveren.