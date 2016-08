Grote brand in tuinzaak in Doornik

Bewerkt door: Redactie

27/08/16 - 10u47 Bron: Belga

In een speciaalzaak voor tuinmateriaal in Doornik is vanochtend een grote brand uitgebroken. De rookkolom was van verscheidene kilometers ver zichtbaar. De brand breidde uit naar naburige winkels, maar is intussen onder controle. Er vielen geen gewonden.