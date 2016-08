Dode bij brand in tehuis in Doornik

Bewerkt door: Redactie

26/08/16 - 23u51 Bron: Belga

Een bewoonster van een tehuis voor verstandelijk gehandicapten in Rumes, in de regio Doornik, is gisteravond overleden bij een brand. Negen anderen die een lichte rookvergiftiging opliepen, werden opgenomen in het ziekenhuis.

De overleden vrouw was een tachtiger en was een bewoonster van de residentie 'Home de Taintignies', in de gemeente Rumes, in de provincie Henegouwen.



De brand brak rond 19.40 uur uit op de tweede verdieping om een nog onbekende reden. "Er waren acht slaapkamers op deze verdieping. Het slachtoffer was niet in de kamer waar de brand uitbrak. De vrouw was al overleden toen de brandweer wilde evacueren. Ze bezweek aan de hevige rook op de verdieping", zegt Julien Gillet, de operationele directeur van het tehuis.



"Nog zeven bewoners en twee medewerkers werden vergiftigd en opgenomen in de ziekenhuizen van Doornik en Moeskroen. Op dit moment weten we niet hoe de brand is ontstaan, of het om een accidentele of criminele brand gaat. Het parket van Doornik onderzoekt de feiten", aldus nog Gillet.