"Mijn kinderen zijn wéér een vader kwijt"

LIEVEN SAMYN &

27/08/16 - 03u30

© Lieven Samyn.

Twaalf jaar geleden verloor Petra Bogaert (35) de liefde van haar leven in een ongeval, maar ze vond opnieuw het geluk bij Frederic Lazaron (26). Tot het noodlot donderdag opnieuw toesloeg: Frederic ging "snel even een toertje doen met de moto" maar werd frontaal aangereden door een dronken chauffeur. "Ik beland voor de tweede keer in een nachtmerrie, samen met mijn kinderen."

© Lieven Samyn. "Hoe groot is de kans dat je tweemaal je geliefde verliest in een verkeersongeval?" Die vraag spookt sinds vrijdagnacht door het hoofd van Petra Bogaert uit het West-Vlaamse Wakken. Pas woensdagavond was ze met haar partner Frederic en kinderen Charity (14), Kynesha (13) en Khyliano (4) teruggekeerd uit het Italiaanse Toscane. "Na die fantastische vakantie snakte Frederic naar een ritje met zijn motorfiets", begint Petra haar verhaal. Dus vertrok hij donderdag in de valavond voor een kort ritje. "Langer dan twee uur bleef hij nooit weg."



Maar op de bochtige Wakkensesteenweg, een plek waar je 90 per uur mag rijden, werd Frederic om 20.30 uur frontaal aangereden door een bestelwagen, die een vrachtwagen inhaalde. "Onbegrijpelijk, dat manoeuvre", schudt Petra het hoofd. Want de 26-jarige chauffeur van de bestelwagen dwarste een doorlopende witte lijn en zat ook dronken achter het stuur. Frederic kon de bestelwagen niet meer ontwijken. Door de klap werd hij in de berm gekatapulteerd.