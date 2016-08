Door: redactie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) begrijpt de situatie, maar zegt dat hij niet anders kan dan we wet volgen. "Haar ouders zijn verantwoordelijk. Ze zijn hier toegekomen in 2000. Sindsdien hebben ze acht bevelen gekregen om het land te verlaten. Ze hebben dat genegeerd. Dat er dan vroeg of laat wordt ingegrepen, is normaal. We leven in een rechtstaat."