Bij een ontploffing om iets na middernacht in het sportcentrum 'Le Chalon' in Chimay, in de provincie Henegouwen, vielen een dode en vier gewonden. Twee van hen zijn zwaar verbrand, en het gemeentelijk noodplan werd afgekondigd. De oorzaak is nog niet bekend.