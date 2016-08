Door: redactie

In het Gentse recreatiedomein De Blaarmeersen is een jongen van 12 in kritieke toestand uit het water gehaald. Zwemmers vonden hem in de buurt van de glijbaan en verwittigden de redders. Die reanimeerden de jongen meteen. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Voorlopig zijn de zwemzone en de glijbaan gesloten, 't parket en de politie onderzoeken wat er is gebeurd.