Marc Coucke wordt voorzitter raad van bestuur Mithra

Bedrijven Marc Coucke, die zijn bedrijf Omega Pharma verkocht in 2014, is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het famaceutisch bedrijf Mithra. Dat maakte het Luikse bedrijf bekend.

"Met mijn investeringsbedrijf Alychlo heb ik in verschillende bedrijven geïnvesteerd, vooral in België. Vandaag heb ik beslist een actievere rol te spelen in een van die bedrijven en voorzitter van de raad van bestuur te worden van Mithra. Mithra is een bedrijf met veel potentieel. De financiële strategie en de keuze van de juiste partners zijn beslissende aspecten om waarde te creëren voor de aandeelhouders", zegt Coucke in het persbericht.



De raad van bestuur benoemde voorts Koen Hoffman, CEO van de Gentse vermogenbeheerder Value Square, tot onafhankelijk bestuurder. Hij zal ook voorzitter worden van het auditcomité van Mithra. Freya Loncin, general counsel van Alychlo, wordt niet-uitvoerend bestuurder. Jean-Michel Foidart, medestichter van Mithra en voorzitter van het wetenschappelijk comité van Mitrha, wordt eveneens niet-uitvoerend bestuurder.