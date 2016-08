Jongen (12) verdronken in de Gentse Blaarmeersen

Door: redactie

26/08/16

© Sarah Vandoorne.

In het Gentse recreatiedomein De Blaarmeersen is een twaalfjarig jongetje verdronken. Het kind is afkomstig uit Afghanistan, verbleef in een asielcentrum en was er op daguitstap. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket.