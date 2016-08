12-jarige jongen gereanimeerd aan de Blaarmeersen

Door: redactie

26/08/16

© Sarah Vandoorne.

In de Gentse Blaarmeersen is een 12-jarige jongen afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij opgevist moest worden door redders uit het water. Dat meldt de lokale politie.



De tiener lag in het water naast de glijbaan toen hij opgemerkt werd en zo snel mogelijk op het strand gehaald werd. Daarop werd het stuk strand afgezet en werd de jongen in allerijl gereanimeerd. Na een halfuur werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is momenteel niks bekend.