26/08/16

Anke Buckinx verraste Joe-luisteraar Raimund en zijn gezin thuis met een verblijf naar Disneyland Paris. De 4-jarige Noah stuurde met zijn papa een filmpje in waarin ze samen 'Let it Go' uit Frozen zongen. Ze deden dat zo goed, dat ze vanochtend het bezoek kregen van Anke die hen de prijs kwam overhandigen.