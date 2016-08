Nog nooit zoveel verdwaalde kinderen aan de kust

Bewerkt door: Redactie

26/08/16 - 19u16 Bron: Belga

© photo news.

Nooit eerder verdwaalden tijdens de zomer zoveel kinderen. Tot half augustus ging het om meer dan 1.000 kinderen, en ook de laatste week zijn weer veel kinderen verloren gelopen.

Alleen al in Oostende gaat het om 40 kinderen per dag. Vorig jaar liepen er ook al 1.200 kinderen verloren, maar verwacht wordt dat dat record verbroken zal worden, zegt Ann Beun van de Intercommunale voor Kustredders (IKWV) aan de redactie van Focus en WTV. De kinderen werden elke keer teruggevonden. De problematiek bestaat blijkbaar vooral in badplaatsen met treinstations.



Als het vermiste kind laatst aan de waterkant gezien werd, dan worden soms drastische maatregelen genomen. In zo'n geval moet iedereen uit het water van de badzone. Als het kind dan nog niet terug is, treedt het noodplan in werking, met schepen en helikopter.



In juli liepen 714 kinderen verloren, in de eerste helft van augustus waren het er 324.



Een uniform antiverdwaalbeleid is er niet. IKWV denkt eraan volgend jaar met iets nieuws uit te pakken. In sommige badplaatsen staan nog altijd de bekende oriëntatiepalen, maar andere badplaatsen willen ze niet meer.