Actie tegen boerkiniverbod verhuist naar Steenplein wegens groot succes en met zegen van Bart De Wever

26/08/16 - 17u48 Bron: Belga

Antwerpen De in Antwerpen geplande ludieke manifestatie tegen een mogelijk boerkiniverbod mag morgenmiddag plaatsvinden, maar dan wel op het (grotere) Steenplein in plaats van aan de Suikerrui. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft daar vandaag zijn toestemming voor gegeven na positief advies van de lokale politie. Voor de aangekondigde tegenactie van Vlaams Belang werd nog geen aanvraag ingediend.

Een groep vrouwen wil maandag in Antwerpen protesteren tegen een mogelijk boerkiniverbod naar Frans voorbeeld. Op de Facebookpagina van het evenement roepen de organisatoren op om er een "strandfeest" van te maken met zwem- en andere kledij, zoals boerkini's, zwempakken, bikini's en duik- of carnavalspakken. Ook andere knipogen naar het boerkiniverbod, zoals tenten, zijn welkom.



Aanvankelijk was er sprake van een kleinschalige manifestatie, maar intussen wordt het aantal verwachte deelnemers toch al op 300 geschat. Politie en organisatoren gingen daarom opnieuw rond de tafel zitten en kwamen tot een akkoord om de actie te verhuizen naar het Steenplein, nog steeds om 15 uur.