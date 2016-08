Kherbache (sp.a) voorstander van uitbreiding migrantenstemrecht

Bewerkt door: Redactie

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) is voorstander van stemrecht voor migranten bij de regionale of federale verkiezingen. Momenteel bestaat dat stemrecht al bij de gemeenteraadsverkiezingen. In een interview met de weekendkrant van De Morgen voert Kherbache aan dat duurzaam verblijfsrecht een correcter criterium is voor het toekennen van burgerrechten dan nationaliteit. Het gaat niet om een partijstandpunt.

Rechts heeft van het idee dat je iets extra zou doen voor migranten een politiek taboe gemaakt Yasmine Kherbache Onlangs kwam vanuit de PS het voorstel om migranten stemrecht te geven bij de regionale verkiezingen. Ook Kherbache is een uitbreiding van het migrantenstemrecht genegen. "Ik weet dat dat nu erg gevoelig klinkt", stelt ze. "Rechts heeft van het idee dat je iets extra zou doen voor migranten een politiek taboe gemaakt. Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Het gaat om gelijke rechten voor mensen die zich in dezelfde democratische ruimte bevinden".



Ten gronde draait de discussie rond de vraag of iemand stemrecht verdient op basis van de nationaliteit of op basis van het verblijf in een land, zegt Kherbache. "Persoonlijk vind ik duurzaam verblijfsrecht een correcter criterium voor het toekennen van burgerrechten dan nationaliteit. Wie maakt deel uit van de polis? Het is logischer om politiek recht te geven aan iedereen met duurzaam verblijfrecht in een land". Lees ook "Migranten moeten meer inspraak krijgen in democratie"