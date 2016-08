Man overleeft sprong van brug boven E40

Tim Van Damme

26/08/16 - 17u36 Bron: Eigen berichtgeving

video De brandweer van Aalst is rond 15.50 uur uitgerukt omdat een man van de brug over de E40 dreigde te springen. De veertiger uit Aalst deed dat uiteindelijk ook, maar overleefde zijn zelfmoordpoging. Hij dook met zijn hoofd eerst, waardoor hij een gat in zijn kin heeft en alle tanden kwijtgespeeld is. In kritieke toestand werd hij afgevoerd naar het UZ Gent.