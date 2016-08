Douane klist 70-jarige vrouw met 160.000 euro in reistas op Brussels Airport

Door: redactie

26/08/16

© photo news.

Op de luchthaven van Zaventem hebben de douanediensten gisteren tijdens een controle een 70-jarige Nederlandse betrapt met 161.885 euro aan cash geld op zak. De vrouw wilde met het geld afreizen naar Madrid om daarna verder te vliegen naar Ecuador. "Er is een sterk vermoeden dat het om drugsgeld gaat", zegt de federale overheidsdienst (FOD) Financiën.

Het geld zat verborgen in de dubbele bodem van een reistas. "Er is een sterk vermoeden dat het om drugsgeld gaat en het is in bewaring genomen in opdracht van het parket van Halle-Vilvoorde dat de Federale Gerechtelijke Politie met het verder onderzoek heeft gelast", zegt Financiën.



Wie met een bedrag vanaf 10.000 euro, of een equivalent bedrag in andere valuta of als effecten aan toonder, de Europese Unie binnenkomt of verlaat, moet dat aangeven. De douanediensten voeren hierop controles uit, ook met de inzet van honden, de zogenaamde cashdogs.



Op Brussels Airport worden regelmatig grote cashbedragen aangetroffen. Vorig jaar werd in juli een bedrag van 400.000 euro in beslag genomen, in december zelfs 693.960 en 483.665 euro. Voor dit jaar bedraagt de hoogste som voorlopig 404.166 euro in maart.