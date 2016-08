PS schuift vermindering arbeidstijd als speerpunt naar voren bij rentree

Door: redactie

26/08/16 - 16u38 Bron: Belga

Laurette Onkelinx. © belga.

Politiek Terwijl de flexibilisering van de arbeid een van de werven van de federale regering wordt, schuift de PS bij het begin van het nieuwe politieke jaar net de vermindering van de arbeidsduur als speerpunt naar voren.

"Minder werken betekent niet alleen beter werken, het betekent niet alleen dat meer mensen werken, het betekent niet enkel een betere afstemming tussen werk en privéleven... De vermindering van de arbeidsduur is vandaag zeker en vast de hoeksteen van een nieuw samenlevingsmodel dat er zowel voor moet zorgen dat we uit de crisis geraken, als dat we naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan", zegt Kamerfractieleidster Laurette Onkelinx.



De PS-Kamerleden verzamelen op 7 en 8 september in Charleroi. De fractiedagen moeten de mogelijkheid bieden de verschillende mogelijkheden en voordelen van een lagere arbeidsduur tegen het licht te houden en met experten te debatteren.