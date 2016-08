Minimum elf koeien laten het leven na zware stalbrand

Jurgen Eeckhout

Knesselare Minimum elf koeien hebben vandaag het leven gelaten bij een zware stalbrand in een veebedrijf in Knesselare.

Rond 11.30 uur brak er brand uit in de stal in de Buntelarestraat. Daar stonden 48 koeien in en was vooral veel hooi op elkaar gestapeld. De brandweer kon 37 beesten redden. Enkele van hen liepen zware brandwonden op door de vlammen. De veearts kijkt nu of er nog dieren een spuitje moeten krijgen.



De stal ging helemaal in vlammen op. De brandweer schat dat er nog zeker tot 18 uur zal nageblust worden. Straks komt een kraan ter plaatse die het hooi, dat helemaal van boven opgestapeld ligt, naar beneden trekt. Daarna zal de brandweer nog verder nablussen, zoals ze dat nu al volop doen.



Eerder vandaag moest de brandweer in het nabijgelegen Aalter naar een brand in een houtverwerkend bedrijf in de Brugstraat. Daar viel de schade al bij al nog mee.

