Limburgs stemmenkanon Ahmet Koç uit sp.a gezet

Het Limburgse sp.a-lid van Turkse origine Ahmet Koç wordt uit de partij gezet. Dat heeft het persagentschap Belga vernomen na afloop van de tuchtcommissie. Koç wierp zich in de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije op als fervent aanhanger van president Recep Tayyip Erdogan.

In de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije was het enkele avonden onrustig in Beringen. Erdogan-aanhangers trachtten een gebouw gelieerd aan de Gülen-beweging binnen te dringen. © Borgerhoff.

Koç werkte in het verleden op het kabinet van toenmalig minister Johan Vande Lanotte, maar was de jongste jaren voornamelijk regionaal actief. Momenteel is hij ondervoorzitter van de Provincieraad in Limburg. Na de mislukte staatsgreep in Turkije plaatste hij volgende boodschap op de sociale media: "Allah, bescherm ons tegen de landverraders. Mensen kom in opstand, verenig u, geef hen geen kansen." Het raadslid zou ook betrokken zijn geweest bij de rellen rond een gebouw in Beringen dat gelinkt wordt aan de Gülen-beweging, maar dat ontkent hijzelf.



Eerder deze week stuurde een tiental sp.a-politici met Turkse roots nog een steunbrief voor Koç naar voorzitter John Crombez. Daarin dreigden ze ermee uit de partij te stappen als Koç zijn lidkaart moest inleveren.



Toch wordt de Limburger vrijdag met onmiddellijke ingang uitgesloten als lid van sp.a. Als reden wordt gegeven dat het provincieraadslid op publieke fora uitspraken heeft gedaan die in strijd zijn met de waarden en de statuten van sp.a, nochtans is hij in Limburg een stemmenkanon. Bij de laatste parlementsverkiezingen haalde hij meer stemmen dan Meryame Kitir, fractieleider van sp.a in de Kamer. Na Peter Vanvelthoven en Ingrid Lieten is hij er de nummer drie.



"Als politiek mandataris dient hij een voorbeeldfunctie te vervullen, mensen te verenigen en de democratische waarden te respecteren en uit te dragen."



De tuchtcommissie stelt daarnaast vast dat Koç al jarenlang de verplichtingen van zijn mandaat niet nakomt.