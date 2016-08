"Kerncentrales vóór 2025 sluiten wordt heel krap"

Door: redactie

26/08/16 - 14u44 Bron: Belga

De kernreactoren van Doel, vlakbij de Nederlandse grens boven Antwerpen. © anp.

Kerncentrales "2025 gaat er heel snel zijn. Kerncentrales eerder sluiten wordt erg krap." Dat zegt Leen Dierick, energiespecialist van CD&V, in een reactie op het energieplan van Open Vld. Ook Andries Gryffroy van N-VA, staat wantrouwig tegenover het plan: "Als Open Vld kerncentrales vervroegd wil sluiten gaat het licht misschien zelfs voor 2020 uit."

Alternatieven

Voor CD&V blijft het ultieme uitgangspunt een sluiting van de kerncentrales in 2025. "Als we eerder kunnen sluiten is dat goed, maar als het echt niet anders kan is het bespreekbaar om een centrale langer open te houden", zegt Leen Dierick, energiespecialist van CD&V.



Alles staat of valt met de alternatieven, benadrukt CD&V. "Natuurlijk moeten we volop inzetten op hernieuwbare energie, maar 2025 gaat er heel snel zijn. Als we nog gascentrales moeten bijbouwen, om bijvoorbeeld windstille periodes op te vangen, wordt dat moeilijk."



De partij dringt er nogmaals bij minister Marie Christine Marghem op aan om snel een energiepact op te stellen. "Want we moeten nu dringend alles becijferen en in wetten gieten."