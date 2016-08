Steeds meer klachten over relatiebureaus

Door: redactie

De Economische Inspectie schreef in 2015 30 pv's uit voor relatiebureaus, een verdubbeling in vergelijking met de 14 pv's in 2012. Ook het aantal klachten steeg in die periode sterk, van 30 tot 75. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Kamerlid Leen Dierick (CD&V).