Brussels Airport test nieuw detectiesysteem voor vogels

26/08/16

De luchthaven van Zaventem test twee weken lang een Amerikaanse installatie die het gedrag van vogels 24 uur op 24 volgt en in kaart zal brengen. Het gaat volgens Brussels Airport om een "innovatief detectiesysteem".

Het is een van de preventieve maatregelen die de luchthavenuitbater neemt om "zo weinig mogelijk vogels op het luchtterrein" te hebben of er te laten nesten. Met de informatie van de Amerikaanse installatie "kunnen alternatieve of bijkomende preventieve maatregelen genomen worden", zo klinkt het nog.



Om te vermijden dat vogels te dicht bij een opstijgend of landend vliegtuig komen, moet de luchthaven de dieren goed in de gaten houden en vooral weg houden van de start- en landingsbanen. Daarvoor heeft de bird control unit van de luchthaven verschillende methodes: afspelen van roofvogelgeluiden, afvuren van luchtkanonnen, grote vogels in kooien lokken... De radar van deze testinstallatie ziet vogels op 3,7 kilometer hoogte en tot 5 kilometer ver.