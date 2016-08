Trajectcontrole doet intrede in West-Vlaanderen

Door: redactie

26/08/16 - 12u56 Bron: Belga

Aartijke (Zedelgem) De gemeente Zedelgem pakt als eerste in West-Vlaanderen uit met vaste trajectcontroles op een gemeentelijke weg. Het is zelfs het eerste geïnstalleerde systeem in de hele provincie. Politiezone Het Houtsche en burgemeester Annick Vermeulen stelden het systeem vandaag voor.

Vanaf 1 september starten politiezone Het Houtsche en Zedelgem met trajectcontroles in de Noordstraat in Aartrijke. Zedelgem draagt ook alle kosten, voor een bedrag van zowat 120.000 euro.



2.060 bestuurders betrapt

Er wordt gemeten over een traject van 1.430 meter. "We hebben gekozen voor een traject waar veel overtredingen en ongevallen gebeuren", aldus burgemeester Vermeulen. De controle blijkt een noodzaak, want tijdens een tiendaagse proefperiode werden al 2.060 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Volgens Zedelgem wordt de controle goed ontvangen, zowel bij inwoners als bestuurders.



De camera's zijn compatibel met andere camera's in de zone. Er is ook nummerplaatherkenning. Die zogenaamde ANPR-camera is daarmee een toevoeging aan het provinciale cameraschild, en moet ook vormen van criminaliteit, zoals inbraken, tegengaan.



Normaal komen er binnenkort nog een vijftal controles bij in de provincie. Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts plaatste die locaties op een prioriteitenlijst. Het gaat hierbij wel om gewestelijke wegen, waarvoor het Agentschap Wegen en Verkeer instaat.