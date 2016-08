Defensie geeft 2 miljoen euro aan nieuwe machinegeweren

Door: redactie

26/08/16 - 12u45 Bron: Belga

De Britse prins William aan de slag met een F-89 Minimi-machinegeweer. © ap.

Defensie gaat 242 Minimi's aankopen ter vervanging van de MAG's. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een overheidsopdracht om de machinegeweren aan te kopen. Het gaat om een vierjarig contract ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro.

Het huidige type MAG's is zowat veertig jaar oud. Het apparaat is redelijk zwaar en groot, wat maakt dat de schutter minder mobiel is. Om het samen met de munitie te verplaatsen, zijn bovendien twee personen nodig. Ook is de MAG minder compatibel met moderne opties.



De Minimi's die in de plaats komen, zijn compacter. Het gaat om 242 machinegeweren, ofwel drie per peloton.