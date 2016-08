Door: redactie

26/08/16 - 12u40 Bron: Belga

© HLN.

Prov. Luxemburg Een 7-jarige jongen is gisternamiddag onder een graafmachine terechtgekomen in het dorpje Orgéo, een deelgemeente van het Luxemburgse Bertrix. De vader van de jongen voerde thuis verbouwingswerken uit, aan boord van de machine, toen hij per ongeluk zijn zoon omver reed, die van achteren kwam.