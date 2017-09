Tientallen American Football-spelers knielen tijdens volkslied uit protest tegen Trump

Sven Van Malderen

Voor elke wedstrijd in de Verenigde Staten wordt het Amerikaanse volkslied gespeeld. Spelers en publiek staan tradioneel recht, met de rechterhand op het hart. Maar deze spelers van Baltimore Ravens pakten het dus anders aan. © ap.

Minstens honderd American Football-spelers hebben geknield terwijl het Amerikaanse volkslied te horen was. Eén team bleef voor het begin van de wedstrijd zelfs voltallig in de kleedkamer, op de coach na. Stuk voor stuk deden ze dat uit protest tegen Donald Trump. De Amerikaanse president had eerder opgeroepen om sportmannen die de nationale vlag niet respecteren te schorsen of te ontslaan.

Op Wembley keken de Baltimore Ravens en de Jacksonville Jaguars elkaar in de ogen. Voor het Britse 'God Save The Queen' stonden ze allemaal recht, maar dat veranderde toen het Amerikaanse volkslied gespeeld werd. Op andere velden waren gelijkaardige taferelen te zien. © reuters.

Om te snappen wat er aan de hand is, moeten we meer dan een jaar terug in de tijd. Enkele donkere NFL-spelers hadden toen schoon genoeg van het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen: ze toonden hun ongenoegen door te knielen tijdens het volkslied, een traditie die ze tot nu bleven volhouden. © epa.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Sep 24 00:00:00 MEST 2017 Tijdens een bijeenkomst in Hunstsville nam Trump eergisteren die spelers op de korrel. "Zouden jullie niet liever zien dat een NFL-baas - als iemand de nationale vlag niet respecteert - zou zeggen: 'Haal die hoerenzoon meteen van het veld. Hij is ontslagen?'''



De president riep via Twitter de fans ook op om bij dat soort toestanden niet meer naar het stadion te gaan. "Dan zal het respect wel snel terugkomen. De kijkcijfers zitten trouwens op een dieptepunt. De wedstrijden zijn saai, maar velen blijven ook weg omdat ze van hun land houden." © afp.

Courageous Patriots have fought and died for our great American Flag --- we MUST honor and respect it! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Sep 24 00:00:00 MEST 2017 Die woorden van Trump werkten niet geheel verrassend averechts: in plaats van minder protesterende spelers waren er net een pak meer. Maar de president is nog steeds niet onder de indruk. "Dappere landgenoten hebben gevochten en zijn gestorven voor onze prachtige Amerikaanse vlag. We moeten hen eren en respecteren. Make America great again!", twitterde hij intussen. © photo news.

Ook met de basketbalwereld ligt Trump overhoop. Nadat NBA-ster Stephen Curry gezegd had dat hij niet gehuldigd wilde worden in het Witte Huis trok de president de uitnodiging voor het hele kampioenenteam in. "Dat vind ik surreëel, zoiets doen echte leiders niet", vond Curry. © afp.