Sam Van Rossom keert terug bij Valencia - Europese zege voor Antwerp Giants

Door: redactie

24/09/17 - 21u20 Bron: Belga

© belga.

Sam Van Rossom (31) is opnieuw onder dak. Hij heeft zaterdag een contract voor één seizoen, met optie op nog een jaar, getekend bij Valencia. Maandag legt de Belgian Lion zijn medische testen af. Valencia is de Spaanse kampioen en treedt dit seizoen aan in de EuroLeague. Van Rossom speelt al sinds 2013 bij Valencia, maar kreeg geen nieuw contract op het einde van vorig seizoen. Enkele maanden na zijn afscheid begint hij er dan toch aan zijn vijfde seizoen. Voor Van Rossom in 2013 een contract tekende bij Valencia, speelde hij bij het Spaanse Zaragoza (drie seizoenen), het Italiaanse Pesaro (twee seizoenen), BC Oostende (drie seizoenen) en De Pinte (jeugd). Van Rossom onderging eind mei een knieoperatie, revalideerde, en raakte net op tijd fit om begin september met de Belgian Lions te kunnen deelnemen aan het Europees kampioenschap. België overleefde de groepsfase niet op dat EK. Van Rossom onderhield vorige week zijn conditie bij de Belgische landskampioen Oostende. Terug bij Valencia treft Van Rossom een nieuwe coach aan. Pedro Martinez vertrok. Txus Vidorreta is zijn opvolger. Vidorreta pakte met zijn nieuwe ploeg zaterdag al meteen de Spaanse Supercup.

Zege voor Antwerp Giants

Antwerp Giants heeft de heenwedstrijd van de tweede kwalificatieronde voor de Champions League gewonnen. In de Antwerpse Lotto Arena versloeg het de Russen van Nizhny Novgorod met 90-87, nadat het bij de rust tegen een 45-54 achterstand aankeek.



Nizhny Novgorod was de tweede tegenstander van de Antwerpenaren op weg naar de Champions League, nadat ze eerder het Zweedse Lulea uitschakelden in de eerste kwalificatieronde. De troepen van coach Roel Moors keken bij de rust tegen een achterstand van negen punten aan, maar onder impuls van Hans Vanwijn (17 punten) en een sterk defensief blok trokken de Giants de wedstrijd alsnog naar zich toe.



Antwerp speelt dinsdag in Rusland de terugwedstrijd voor een plaats in de derde en laatste voorronde, waarin ook Brussels voor het eerst in actie zal treden. Oostende plaatste zich als landskampioen rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De kustploeg kent daarin al vijf van zijn zeven tegenstanders: Sidigas Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Aris Saloniki (Gri), Stelmet Zielona Gora (Pol) en CEZ Nymburk (Tsj).