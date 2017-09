Yellow Tigers uitgeschakeld na logisch verlies tegen Servië

Valerie Hardie

De Yellow Tigers hadden vandaag nog een waterkansje om zich te kwalificeren voor de playoffs van het EK maar dan was een stuntzege nodig tegen vice-olympisch kampioen Servië. Dat mirakel zat er evenwel niet in: ondanks moedig verweer leden de Belgen een derde nederlaag (1-3).

Waren de Yellow Tigers hersteld van de optater die Tsjechië hen gisteren toediende of niet: dat was de vraag voor de confrontatie met het sterke Servië, dat zaterdag vice-Europees kampioen met 3-0 over de knie had gelegd. De vice-olympisch kampioen staat tweede op de Europese ranking en heeft ook veel meer gestalte in huis dan de Belgen. De Yellow Tigers begonnen evenwel ongecomplexeerd aan hun match van de allerlaatste kans, met een alweer uitmuntende Lise Van Hecke, die de eerste set aan 70 procent afwerkte. De hoofdaanvalster hield de Belgen in het spoor van Servië (5-6). Britt Herbots, die vandaag 18 wordt, zag haar pogingen evenwel afgeblokt, met een klein kloof als gevolg. Servië legde veel risico in zijn serves, te veel want langzaam kroop België weer dichterbij, ook na sterk aanvallend werk van kapitein Charlotte Leys (13-15). Herbots vond haar tweede adem terwijl Servië nog steeds niet wist hoe het Van Hecke kon afstoppen, zodat het spannend bleef. Toch raakte Servië aan twee setpunten, maar Laura Heyrman en Ilka Van de Vyver maakten die ongedaan waarna de Yellow Tigers hun eerste setbal wel benutten: 26-24.



Was een mirakel in de maak? Niet echt want in de tweede set repliceerde Servië, dat veel beter ging verdedigen. Tot 14-14 bleef België onder impuls van Van Hecke en Freya Aelbrecht wel de evenknie maar na enkele receptionele fouten liep Servië uit tot 15-20, een kloof die de Yellow Tigers niet meer gedicht kregen: 20-25.



Weerstand gebroken bij de Belgen? Toch niet. Ze bleven knokken voor wat ze waard zijn en in de derde set plaatsten ze, onder meer door concentratieverlies bij Servië, zelfs een tussenspurtje naar 8-3. Servië begon een betere greep te krijgen op Van Hecke en Heyrman, waardoor het scoren moeizamer ging. Van 12-7 ging het zo in één ruk naar 15-18. Nog gaf België zich niet gewonnen en weer sleepte Van Hecke hen erdoor - ook met dank aan onzuivere smashes van Servië: 22-22. Van Hecke stond bij die beslissende rotatie evenwel achteraan en zo kon Servië makkelijk op de Belgische pipe-aanval anticiperen. Een receptiefout van Celine Van Gestel en het vonnis was onherroepelijk geveld voor de Belgen: setverlies (22-25) en meteen ook de zekere uitschakeling op het EK want alleen bij een 3-1-zege was de kwalificatie nog mogelijk.



Zelfs dan bogen de Belgen het hoofd niet. Heyrman loodste de Belgen naar een 4-0-voorsprong en zelfs na een reactie van Servië bleven de Yellow Tigers langs Herbots en Leys van zich afbijten (12-13). Servië - niet vergeten: wereldtop - stak dan nog een tandje bij terwijl de moegestreden Belgen dan toch de veer was gebroken. Van Hecke kon de schade nog beperken maar de 1-3-nederlaag, die was niet meer af te wenden.



België - Servië 1-3

Setstanden: 26-24, 20-25, 22-25, 21-25