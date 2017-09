Belgische bokst binnenkort om WBA-titel tegen wereldkampioene

GVS

De Brusselse boksster Sanae Jah mag zich opmaken voor een topduel. Dankzij haar overwinning tegen de Hongaarse Alexandra Lakatos mag onze landgenote het nu opnemen tegen de Japanse Naoko Fujioka - de huidige wereldkampioene. De inzet: de WBA-titel bij de vlieggewichten

Op het Beursplein in Brussel werd Jah door de jury unaniem uitgeroepen tot winnares in het duel met Lakatos. De Belgische wist in de negende ronde haar tegenstandster te vloeren. De Brusselse heeft nu 14 zeges uit 17 kampen op het palmares. De beloning voor haar zege is niet mals: Jah mag nu de ring in om de titel bij de vlieggewichten te bemachtigen. Dan moet ze voorbij Fujioka, de huidige wereldkampioene.