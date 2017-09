Parker behoudt titel bij zwaargewichten, Fury's team noemt de overwinning "walgelijk en corrupt"

GVS

24/09/17 - 12u45 Bron: Belga

© getty.

De Nieuw-Zeelander Joseph Parker heeft met succes zijn WBO-titel bij de zwaargewichten verdedigd. Hij versloeg gisterenavond in Manchester zijn Britse uitdager Hughie Fury op punten. Dat had Fury niet zien aankomen - meteen na het kamp gooide de Brit de armen in de lucht - en spreekt dan ook van "een corrupt kamp."